Керри уверен, что санкции против России достигли нужного эффекта

17 Января 2017 19:18 54

Давос, 17 января. Глава Госдепартамента США Джон Керри заявил, что антироссийские санкции продемонстрировали свою эффективность, о чем свидетельствуют экономические показатели России. Об этом госсекретарь США заявил «на полях» Давосского форума.

Керри напомнил, что США и Евросоюз ввели санкции против России из-за событий на Украине, отметив, что именно они позволяют сохранить единую Европу.

«Многие нам говорят вооружить Украину, но санкции и так остановили Россию. Посмотрите на экономические показатели: рубль, инвестиции, демография и еще многое другое. Санкции эффективно работают», — сказал госсекретарь.

Керри также добавил, что не представляет, как будет действовать новая администрация президента США в вопросе санкций, призвав европейские страны «верить в себя».

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что Министерство финансов США ввело пакет экономических санкций в отношении вооруженных сил Сирии. Под санкции попали ВМС, ВВС, сухопутные войска, силы ПВО, а также республиканская гвардия Сирии.