Медведев потребовал поддержать позитивные сдвиги в экономике России

17 Января 2017 19:23 57

Москва, 17 января. Российскому правительству необходимо понять, как придать экономике страны импульс, который позволит выйти на высокие темпы роста. Об этом во вторник заявил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«Позитивные сдвиги следует последовательно и постоянно поддерживать и помогать тем сегментам, которым необходимы дополнительные усилия для адаптации к работе в новых экономических условиях», — цитирует его слова издание «Известия».

Напомним, ранее стало известно о том, что правительство РФ выделит 1,5 миллиарда рублей на субсидии для легкой промышленности.

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