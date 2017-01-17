Анкара, 17 января. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара создала условия для переговоров российской стороны с сирийской оппозицией, а также выступила в качестве страны-гаранта перемирия.

Он пояснил, что Россия и Турция играют ключевую роль в реализации режима перемирия в Сирии, а Анкара смогла создать условия для переговоров сирийской оппозиции с российской стороной.

«Теперь мы проводим переговоры и консультации по вопросу встречи по Сирии в Астане. Накануне мы обсудили по телефону сирийскую тематику с главой МИД РФ Сергеем Лавровым», — сказал Чавушоглу в комментарии турецкому агентству Anadolu.

Он также напомнил, что Турция и Россия успешно осуществили эвакуацию мирного населения, а также сторонников оппозиции из восточных районов Алеппо.