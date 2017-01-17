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Донбасс: село под Донецком попало под минометный обстрел ВСУ
Новороссия

Донбасс: село под Донецком попало под минометный обстрел ВСУ

Сегодня 18:57
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Донбасс: село под Донецком попало под минометный обстрел ВСУ

Донецк, 17 января. Территория села Спартак Ясиноватского района к северу от столицы Донецкой народной республики (ДНР) в Донбассе подверглась обстрелу со стороны украинской армии. По словам источника в силовом ведомстве ДНР, обстрел начался в 16.00.

Согласно приведенным данным, ВСУ применили минометы калибра 82 миллиметра. Источник отметил, что только за один час противник выпустил 24 мины.

Помимо обстрела Спартака, ДНР фиксирует атаки на село Саханка. В настоящее время уточняется информация о разрушениях и пострадавших.

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Ранее сообщалось, что военнослужащий ДНР погиб в результате минометного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

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Тимур Румянцев
#днр #ато #всу #донбасс
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