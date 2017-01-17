Додон отказывается строить отношения с ЕС на антироссийской риторике

Москва, 17 января. Молдавская сторона не хочет строить «железный занавес» с ЕС, так как перекосы во внешней политике оказывают губительное воздействие на страну. Так считает президент Молдавии Игорь Додон.

«Не надо строить отношения с Евросоюзом на антироссийской риторике. Нельзя дружить с Западом против Востока и наоборот», — подчеркнул политик по итогам встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Напомним, ранее глава РФ Владимир Владимирович Путин указал на то, что российская сторона поддерживает стремление Молдавии развивать отношения с ЕС.

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