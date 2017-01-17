На базе «Хмеймим» в Сирии российским военным вручены медали «Боевое содружество»

Хмеймим, 17 января. Пятнадцать российских военнослужащих, которые выполняли задачи в Сирии, награждены медалями «Боевое содружество».

Наград были вручены в ходе торжественной церемонии, которая состоялась на авиабазе «Хмеймим», где базируется группировка ВКС РФ. В ближайшее время российские военнослужащие, которые получили награды вернуться в Россию. Командир звена бомбардировщиков Су-24М майор Алексей Пономарев отметил, что подразделение с честью выполнило все поставленные задачи в Сирии.

«В результате нашей поддержки правительственных войск были освобождены от террористов большое количество населенных пунктов, десятки тысяч людей вернулись в свои дома, приступили к восстановлению мирной жизни», — заявил Пономарев в комментарии ТАСС.

Кроме того, 28 солдат и офицеров удостоились наград и почетных грамот от Минобороны России.