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Минобороны РФ: В Сирии зафиксировано шесть нарушений перемирия за сутки
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Минобороны РФ: В Сирии зафиксировано шесть нарушений перемирия за сутки

Сегодня 18:48
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Минобороны РФ: В Сирии зафиксировано шесть нарушений перемирия за сутки

Москва, 17 января. Шесть нарушений режима прекращения огня зафиксированы российскими представителями в комиссии по перемирию в Сирийской республике, турецкая сторона насчитала 13. Соответствующая информация приводится на сайте министерства обороны Российской Федерации.

Как говорится в сообщении, шесть нарушений были зафиксированы в сирийских провинциях Хама (три) и Латакия (три). 13 нарушений единого соглашения зафиксированы турецкой стороной в таких провинциях, как Хомс (одно), Деръа (одно), Алеппо (одно), Хама (два), Идлиб (два) и Дамаск (шесть).

Российская часть представительства подтвердила два случая нарушения режима прекращения боевых действий, остальные 11 подтверждены не были. Такие данные приводятся российским центром по примирению в САР.

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Ранее сообщалось, что к режиму прекращения боевых действий по всей Сирийской республике присоединились 1134 населенных пункта.

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Тимур Румянцев
#минобороны #сирия
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