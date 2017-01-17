Сирия сегодня: бомбардировка ИГ под Хомсом, боевики в Дамаске уличили спонсоров из США

Сирия, 17 января. Боевики рассказали о военных учителях из США и Великобритании, террористы «Исламского государства» разгромлены под Хомсом. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Русские в Сирии

Ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров заявил о необходимости вести войну с терроризмом по всем фронтам, сообщают «Известия». По его словам, Россия уже давно находится в самом эпицентре борьбы с террористической угрозой — «на переднем крае борьбы с этим злом». Гончаров в очередной раз напомнил, что российские бойцы, осуществлявшие спецоперации в Сирийской Арабской Республики, — одни из лучших в мире: «Об этом свидетельствуют знаковые спецоперации разных лет, а также то, чего добились наши коллеги в Сирии: имя «русского Рэмбо» Александра Прохоренко узнал весь мир».

Гончаров также подчеркнул, что все последние годы российский спецназ работает на упреждение, уничтожая террористов по местам их «прописки».

Сдались в руки правительства

В районе Ар-Рхейба, расположенном в провинции Дамаск, был урегулирован правовой статус семи боевиков из одной группировки. Они сдали оружие, боеприпасы и технику, воспользовавшись указом сирийского правительства об амнистии.

Один из сдавшихся, Мухаммад Харма, рассказал, что он и другие вооруженные радикалы прошли военную подготовку в Иордании под чутким руководством офицеров из США, Великобритании, Франции и Италии, сообщает SANA.

Он также сообщил, что его бандформирование вышло на связь с компетентными органами в районе Муаддамия Аль-Каламун и он призывает каждого, кто взял в руки оружие, урегулировать свое положение и поблагодарить госструктуры Сирии за «предоставленный шанс вернуться к нормальной жизни».

Второй из семи сдавшихся боевиков, Мухаммад Зейдан, рассказал, как террористы получают финансирование извне. Он также подтвердил, что главари группировок крадут зарплаты подчиненных и отметил, что бои с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), которые проводила его группировка, были фейковыми.

Еще один из сдавшихся террористов рассказал, что в день, когда они сложили оружие, несколько боевиков связались с ними и подтвердили готовность вернуться к нормальной жизни.

Военная обстановка

Источник в провинции Хомс сообщает, что скрывающиеся в селении Тельбиса боевики обстреляли ракетными снарядами Джбурин и Аль-Мухтария. Жертвой атаки стала местная жительница. Еще один мужчина получил ранения.

Сирийская арабская армия (САА) Башара Асада нанесла ответные удары по боевикам в селениях Аль-Ганту, Тельбиса, Гарната и Аль-Фархания, разгромив принадлежащие террористам ракетные и минометные установки.

Боевики ИГИЛ также обстреляли селение Максар Аль-Хисан , расположенное на востоке провинции.

В окрестностях города Тадмор, вблизи авиабазы Т-4 и в районах месторождений нефти и газа, ВВС Сирийской Арабской Республики осуществили бомбардировку скоплений и позиций террористов ИГ.