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Сирия сегодня: бомбардировка ИГ под Хомсом, боевики в Дамаске уличили спонсоров из США
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Сирия сегодня: бомбардировка ИГ под Хомсом, боевики в Дамаске уличили спонсоров из США

Сегодня 19:00
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Сирия сегодня: бомбардировка ИГ близ Тадмора, боевики рассказали об учителях из США

Сирия, 17 января. Боевики рассказали о военных учителях из США и Великобритании, террористы «Исламского государства» разгромлены под Хомсом. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Русские в Сирии

Ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров заявил о необходимости вести войну с терроризмом по всем фронтам, сообщают «Известия». По его словам, Россия уже давно находится в самом эпицентре борьбы с террористической угрозой — «на переднем крае борьбы с этим злом». Гончаров в очередной раз напомнил, что российские бойцы, осуществлявшие спецоперации в Сирийской Арабской Республики, — одни из лучших в мире: «Об этом свидетельствуют знаковые спецоперации разных лет, а также то, чего добились наши коллеги в Сирии: имя «русского Рэмбо» Александра Прохоренко узнал весь мир».

Гончаров  также подчеркнул, что все последние годы российский спецназ работает на упреждение, уничтожая террористов по местам их «прописки».

Сдались в руки правительства

В районе Ар-Рхейба, расположенном в провинции Дамаск, был урегулирован правовой статус семи боевиков из одной группировки. Они сдали оружие, боеприпасы и технику, воспользовавшись указом сирийского правительства об амнистии.

Один из сдавшихся, Мухаммад Харма, рассказал, что он и другие вооруженные радикалы прошли военную подготовку в Иордании под чутким руководством офицеров из США, Великобритании, Франции и Италии, сообщает SANA.

Он также сообщил, что его бандформирование вышло на связь с компетентными органами в районе Муаддамия Аль-Каламун и он призывает каждого, кто взял в руки оружие, урегулировать свое положение и поблагодарить госструктуры Сирии за «предоставленный шанс вернуться к нормальной жизни».

Сирия сегодня: бомбардировка ИГ близ Тадмора, боевики рассказали об учителях из США

Второй из семи сдавшихся боевиков, Мухаммад Зейдан, рассказал, как террористы получают финансирование извне. Он также подтвердил, что главари группировок крадут зарплаты подчиненных и отметил, что бои с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), которые проводила его группировка, были фейковыми.

Еще один из сдавшихся террористов рассказал, что в день, когда они сложили оружие, несколько боевиков связались с ними и подтвердили готовность вернуться к нормальной жизни.

Военная обстановка

Источник в провинции Хомс сообщает, что скрывающиеся в селении Тельбиса боевики обстреляли ракетными снарядами Джбурин и Аль-Мухтария. Жертвой атаки стала местная жительница. Еще один мужчина получил ранения.

Сирийская арабская армия (САА) Башара Асада нанесла ответные удары по боевикам в селениях Аль-Ганту, Тельбиса, Гарната и Аль-Фархания, разгромив принадлежащие террористам ракетные и минометные установки.

Боевики ИГИЛ также обстреляли селение Максар Аль-Хисан , расположенное на востоке провинции.

В окрестностях города Тадмор, вблизи авиабазы Т-4 и в районах месторождений нефти и газа, ВВС Сирийской Арабской Республики осуществили бомбардировку скоплений и позиций террористов ИГ.

комментарии
Алексей Громов
#башар асад #сергей гончаров #мухаммад харма #мухаммад зейдан
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