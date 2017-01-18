Хомс: САА уничтожила ракеты ИГИЛ под Пальмирой

Тияс, 18 января. Террористы нанесли несколько ракетных ударов в провинции Хомс, однако сирийская армия ответила ураганным огнем.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) обстреляли ракетными снарядами несколько поселков в провинции Хомс, погибла женщина, получил ранения мужчина. Бойцы Сирийской Арабской Армии нанесли ответные удары по позициям боевиков и уничтожили ракетные и минометные установки. В районе авиабазы Т-4 под Пальмирой ВВС Сирии нанесли авиаудары по скоплениям боевиков ИГИЛ.

Ранее агентство RT сообщило, что сирийская армия начала крупномасштабное наступление под Пальмирой, в атаке участвуют порядка 10 тысяч военнослужащих и ополченцев.