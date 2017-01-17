Главные новости 17 января

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Дайджест новостей за 17.01.2017

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей вторника, 17 января.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что ему якобы удалось договориться о встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом. Договорились: Порошенко заявил, что Трамп согласовал дату его визита в США.

Немецкие научные сотрудники выяснили, что привлекает мужчин в представительницах прекрасной половины человечества больше всего. Ученые назвали три главных качества идеальной женщины.

Украинская сторона рассчитывает на то, что Китай окажет поддержку процессу мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Петр Порошенко попросил главу Китая спасти Донбасс и помочь «вернуть Крым».

Советские названия украинских портов, железнодорожных станций и других объектов, которые якобы угрожают независимости Украины, переименуют. Киев переименует «угрожающие независимости» порты с советскими названиями.

Украина не досчиталась свыше одного миллиарда долларов из-за ограничения Россией транзита украинских товаров. Украина оценила потери от «транзитной войны» с РФ в 1 миллиард долларов.

Международный обозреватель Станислав Стремидловский объясняет причины растущей польской неприязни к России. Эксперт о русофобии Варшавы: Польша медленно «закипает».

Эксперты компании «Яндекс» выяснили, что покупали россияне в первые дни 2017 года. «Яндекс» выяснил, что покупали россияне в первые дни 2017 года.

Глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что ключевой задачей пограничников в 2017 году является готовность к деоккупации Донбасса и возвращение государственной границы Украины. Аваков назначил «возвращение»​ Донбасса и Крыма на 2017 год.

Что ожидает Донбасс в 2017 году? Выполним ли Минск-2? Как поступать с Украиной? Отвечает президент Института национальной стратегии. Михаил Ремизов: Пора делать шаги в сторону признания ДНР и ЛНР.

Размещение в Крыму ракетного полка, оснащенного системой С-400 наглядно показывает, что любые попытки вернуть Крым силой обречены на неудачу. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил Порошенко, чем кончатся «военные скачки» Украины.

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