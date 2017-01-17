Российские саперы в Алеппо уничтожили более 24 тысяч взрывоопасных предметов

Москва, 17 января. Российские саперы уничтожили более 24 тысяч взрывоопасных предметов в сирийском Алеппо. Об этом журналистам во вторник сообщил командующий группировкой войск Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике Андрей Картаполов.

Специалисты смогли разминировать территорию, площадь которой составила 1600 га.

«Это позволило вернуться в свои дома тысячам мирных граждан», — подчеркнул Картаполов.

Напомним, ранее стало известно о том, что Воздушно-космические силы РФ ликвидировали 115 боевиков так называемого «Исламского государства» (деятельность организации запрещена в России).

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