Медведев: На развитие промышленности выделят до 107,5 млрд рублей

Москва, 17 января. До 107,5 млрд рублей из федерального бюджета будет выделено в 2017 году на поддержку ряда отраслей российской промышленности. Об этом сообщил на совещании по обеспечению социально-экономического развития РФ премьер-министр Дмитрий Медведев.

Так, Фонд развития промышленности профинансирует минимум 50 проектов в разных отраслях производства и импортозамещения.

«Перечень, который мы должны сегодня окончательно согласовать, включает в себя мероприятия по поддержке отдельных отраслей промышленности», — сказал Медведев.

Премьер уточнил, что, в основном, решения предполагают дополнительное финансирование на сумму до 107,5 млрд рублей, пишет газета «Известия».