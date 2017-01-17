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Донбасс сварит боевиков Авакова в новом котле — Пушилин
Новороссия

Донбасс сварит боевиков Авакова в новом котле — Пушилин

Сегодня 19:29
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Пушилин: Донбасс готов дать отпор «пограничникам» Авакова

Арсен Аваков, глава МВД Украины, призвал силовиков быть готовыми к «деоккупации» территорий ЛНР и ДНР. Уже в 2017 году, обещает он, Киев восстановит контроль над границей между Донбассом и Россией. «В 2017 году встанет задача выйти на международно признанную государственную границу Украины в Донбассе, а в дальнейшем — уже и в Крыму. Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники», — заявил украинский министр внутренних дел.

Это уже не первый раз, когда Арсен Аваков анонсирует скорое возвращение потерянных Украиной территорий под контроль Киева. Так, еще в ноябре 2016 года Аваков говорил, что в ближайшие два года Украина проведет силовую операцию по захвату Донбасса. При этом особую роль в наступлении глава украинского МВД пообещал подчиненным его ведомству националистическим батальонам.

Вот и сейчас Арсен Аваков настаивает на серьезности своих намерений вернуть российско-украинскую границу под контроль Киева. «Это не мои пропагандистские высказывания или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре придется столкнуться», — резюмирует он.

Арсен Аваков

Как следует расценивать слова Авакова? Являются ли они провозвестниками скорого возобновления активных боевых действий на территории народных республик Донбасса? С этими вопросами Федеральное агентство новостей обратилось к Денису Пушилину, председателю Народного совета ДНР.

«Такие заявления идут вразрез с обязательствами Украины по выполнению минских соглашений. Они не вписываются в рамки никаких договоренностей. Тем не менее мы готовы к любому развитию событий. Здравый смысл, конечно же, говорит нам, что должно быть политическое урегулирование (ситуации в Донбассе. — Прим. ФАН), тем не менее Киев зачастую поступает более чем не здраво, — заявил Пушилин. — Теоретически остается вероятность того, что Украина попробует разрешить конфликт силовым путем, что будет попытка занять границу силой и прочее. Однако мы уже имели подобный опыт. Ничем, кроме новых котлов, такие попытки для Украины не заканчиваются. Мы готовы и к такому развитию событий, но все же надеемся, что давление западных партнеров, международной общественности, изменения в геополитическом пространстве в связи с выборами США не дадут Киеву пойти на силовой вариант решения данной проблемы».

Напомним, что многие эксперты говорят о скором разрастании украинского кризиса. Так, к примеру, известный политолог Ростислав Ищенко отметил, что вчерашний визит вице-президента США Джозефа Байдена в Киев может предвещать очередной горячий этап войны на востоке Украины. «Нам осталось только вспомнить, что сразу после первого визита Байдена в постмайданную Украину, еще до избрания Порошенко президентом, началась карательная операция Киева в Донбассе. Киевские политики тогда и не скрывали, что старт горячего этапа гражданской войны санкционировал именно Байден. Этот человек не стесняется принимать жесткие решения», — приводят слова эксперта «Известия».

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Иван Верихов
#арсен аваков #денис пушилин #джозеф байден
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