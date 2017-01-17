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Киев окутал ядовитый смог от сгоревшего угля и дровяного отопления
Украина

Киев окутал ядовитый смог от сгоревшего угля и дровяного отопления

Сегодня 18:28
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Киев окутал ядовитый смог от сгоревшего угля и дровяного отопления

Киев, 17 января. Столицу Украины окутал ядовитый смог, на некоторых трассах видимость упала до 30 метров, горожане жалуются на запах гари и удушье, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

«Отчетливо слышен запах гари, многие кашляют, видимость очень низкая», - сообщает корреспондент ФАН, подтверждая свои слова фотографиями с городских улиц. 

Киев окутал ядовитый смог от сгоревшего угля и дровяного отопления

Попытки получить информацию о причинах бедствия оказались безуспешными. Руководитель управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук публично заявил, что виновата погода. 

«Погодные условия в городе нынче сложились так, что дым и выбросы не поднимаются вверх, а накапливаются в приземном слое атмосферы, но серьезных пожаров в округе нет. Максимум — возможно, мусорные бачки горят» - заверил Ткачук.

Киев окутал ядовитый смог от сгоревшего угля и дровяного отопления

А вот Степан Корнев, эколог движения «За чистый путь», заявил, что причина – в похолодании и использовании экологически грязного топлива в котельных.

«Газом топят мало, он дорог, его экономят. Топят углем, не всегда сортовым, хороший уголь покупали на Донбассе, сейчас покупают много некачественного топлива, вплоть до торфа и дров. Естественно, это все сказывается на продуктах горения», - рассказал эксперт.

Киев окутал ядовитый смог от сгоревшего угля и дровяного отопления

Руководитель пресс-службы Государственной санитарно-эпидемиологической службы Светлана Водолага заявила, что причиной могут быть пожары на мусорных свалках.

«За сутки в Киеве было 14 пожаров. Если сравнивать с другими днями, то это незначительное количество для нашей столицы, но могут гореть полигоны за городом», - предположила Водолага.

Киев окутал ядовитый смог от сгоревшего угля и дровяного отопления

Глава Госпотребслужбы Олег Рубан заявил журналистам, что смог возник вследствие снижения атмосферного давления. 

Пользователи Сети шутят по поводу смога, традиционно обвиняя местные и центральные власти.

Леонид Швец: «Хочется пошутить насчет запаха гари в Киеве что-то о шапках, которые горят на ворах. Но на них не горит ровным счетом ничего».

Юла: «Этот дым (смог, природное явление, непредвиденные обстоятельства, особый природный случай) нужен, чтобы люди не видели курс доллара на табло. А заодно и цены в магазинах, на бензин и платежки за коммуналку».

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Денис Машкин специально для ФАН Киев
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