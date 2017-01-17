Сирия: звено Су-24М на авиабазе «Хмеймим» готовят к возвращению в Россию

Хмеймим (Сирия), 17 января. К возвращению в Россию с авиабазы «Хмеймим» в Сирии готовятся военные врачи медицинского отряда спецназначения и четыре истребителя Су-24М. По словам командующего группировкой войск РФ в Сирийской республике Андрея Картаполова, сокращение состава российской группировки Вооруженных сил в САР продолжается в соответствии с решением верховного главнокомандующего Владимира Путина.

Генерал-полковник также отметил, что в настоящее время и в ближайшие дни в пункт постоянной дислокации возвращаются летный состав и личный состав медицинского отряда особого назначения.

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Напомним, что по информации министерства обороны России, к режиму прекращения боевых действий по всей Сирийской республике присоединились 1134 населенных пункта.