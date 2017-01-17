FAN-TV Лента новостей
Сирия: звено Су-24М на авиабазе «Хмеймим» готовят к возвращению в Россию
Весь мир

Сирия: звено Су-24М на авиабазе «Хмеймим» готовят к возвращению в Россию

Сегодня 18:32
77

Сирия: звено Су-24М на авиабазе «Хмеймим» готовят к возвращению в Россию

Хмеймим (Сирия), 17 января. К возвращению в Россию с авиабазы «Хмеймим» в Сирии готовятся военные врачи медицинского отряда спецназначения и четыре истребителя Су-24М. По словам командующего группировкой войск РФ в Сирийской республике Андрея Картаполова, сокращение состава российской группировки Вооруженных сил в САР продолжается в соответствии с решением верховного главнокомандующего Владимира Путина.

Генерал-полковник также отметил, что в настоящее время и в ближайшие дни в пункт постоянной дислокации возвращаются летный состав и личный состав медицинского отряда особого назначения.

Читайте также: Сирия сегодня: войска Дамаска готовятся к штурму Дейр эз-Зора, Лавров об операции ВКС РФ

Напомним, что по информации министерства обороны России, к режиму прекращения боевых действий по всей Сирийской республике присоединились 1134 населенных пункта.

комментарии
Тимур Румянцев
#сирия #хмеймим #су-24м
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия сегодня: бомбардировка ИГ под Хомсом, боевики в Дамаске уличили спонсоров из США

Сегодня 19:00
74

Главные новости 17 января

Сегодня 19:00
7

Торг неуместен: Лавров рассказал Urbi et Orbi о возвращении великой России

Сегодня 18:48
162

Киев окутал ядовитый смог от сгоревшего угля и дровяного отопления

Сегодня 18:28
379

Уроки дипломатии: будет ли Пекин помогать Киеву возвращать Крым и Донбасс

Сегодня 17:57
837
Показать еще
Прямая трансляция

«Она дала мне надежду»: Доктора Лизу проводили в последний путь, вспоминая ее Путь Добра. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

На переговоры по Сирии в Астане оппозиция приедет благодаря Анкаре — МИД Турции

19:00

Сирия сегодня: бомбардировка ИГ под Хомсом, боевики в Дамаске уличили спонсоров из США

19:00

Главные новости 17 января

19:00

Донбасс: село под Донецком попало под минометный обстрел ВСУ

18:57

Торг неуместен: Лавров рассказал Urbi et Orbi о возвращении великой России

18:48

Минобороны РФ: В Сирии зафиксировано шесть нарушений перемирия за сутки

18:48

Российские саперы в Алеппо уничтожили более 24 тысяч взрывоопасных предметов

18:43

На базе «Хмеймим» в Сирии российским военным вручены медали «Боевое содружество»

18:38

Сирия: звено Су-24М на авиабазе «Хмеймим» готовят к возвращению в Россию

18:32

Бойцы армии ЮВО на Северном Кавказе провели первый командный сбор в 2017 году

18:30

Киев окутал ядовитый смог от сгоревшего угля и дровяного отопления

18:28

Абсолютная ложь: Кадыров прокомментировал сообщения о гибели личного охранника

18:26
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
На переговоры по Сирии в Астане оппозиция приедет благодаря Анкаре — МИД Турции
Читать
Закрыть