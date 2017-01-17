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Бойцы армии ЮВО на Северном Кавказе провели первый командный сбор в 2017 году
Россия

Бойцы армии ЮВО на Северном Кавказе провели первый командный сбор в 2017 году

Сегодня 18:30
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Бойцы армии ЮВО на Северном Кавказе провели первый командный сбор в 2017 году

Владикавказ, 17 января. Крупномасштабное мероприятие проходит на базе мотострелковой бригады, расположенной в Северной Осетии.

На сборе задействовано более 300 офицеров и порядка 100 единиц боевой техники. Во время занятий офицерский состав продемонстрирует навыки владения стрелковым оружием, таким как пистолет Макарова и автомат Калашникова, а также проведет стрельбы из башенного вооружения машин БМП-3 и танков Т-90А, после чего мехводы отработают вождение бронетехники по пересеченной местности.

Офицеры получат практические рекомендации  по ведению боевой учебы с личным составом на примерах работы мотострелковой роты. В рамках сбора запланировано проведение 30 лекционных и методических, а также 15 практических занятий с офицерским составом ЮВО.

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Алексей Громов
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