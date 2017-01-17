Порошенко заявил об «уникальных возможностях» Трампа поддержать Украину

Давос, 17 января. Будущий резидент Овального кабинета Дональд Трамп имеет уникальные возможности для поддержки Украины, заявил украинский лидер Петр Порошенко, будучи в Швейцарии.

Сегодня на полях Всемирного экономического форума в Давосе украинский президент Петр Порошенко заявил, что у Дональда Трампа есть уникальные возможности поддержать Украину в вопросах демократических ценностей, передает Bloomberg. «Избранный президент США Дональд Трамп имеет уникальные возможности для использования всего своего влияния для поддержки Украины в ее борьбе за свободу и демократию», — прокомментировал Порошенко. Он также признал, что Киев в последние годы получал значительную поддержку Вашингтона. Порошенко снова сослался на то, что он был одним из первых президентов, которому позвонил избранный Трамп.