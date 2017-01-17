Три крупнейших города Украины признаны самыми «бандитскими» в Восточной Европе

Киев, 17 января. Три украинских города вошли в десятку самых криминальных мегаполисов на востоке Европы.

Опрос был проведен среди пользователей Глобальной Сети, они должны были выбрать самые «бандитские» города по таким категориям, как безопасность на улицах днем и ночью, риск угона машины или ограбления, риск нападения. Среди украинских городов лидером стал Харьков, следом по криминогенной обстановке идет Киев, также в списке оказался западноукраинский город Львов. Среди общеевропейских городов, получивших самую «бандитскую» славу оказались Лунд в Швеции, итальянский Неаполь и французский Марсель.