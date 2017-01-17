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Молдавия не пойдет на риск признания Крыма российским — Додон
Политика

Молдавия не пойдет на риск признания Крыма российским — Додон

Сегодня 18:26
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Додон: Молдавия пока не готова признать Крым частью России

Москва, 17 января. Молдавская сторона пока не готова признать Крымский полуостров частью России. Об этом сообщает корреспондент ФАН Герман Парло, побывавший на пресс-конференции президента Молдавии Игоря Додона.

Политик не собирается менять свою позицию по Крыму, однако Кишиневу надо выстраивать дружеские отношения с Киевом.

«Делать официальное признание таких вещей... Никто на такой риск не пойдет», — подчеркнул Додон.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин указал на то, что Москва поддерживает внеблоковый статус Молдавии.

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Алексей Громов
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