Молдавия не пойдет на риск признания Крыма российским — Додон

Москва, 17 января. Молдавская сторона пока не готова признать Крымский полуостров частью России. Об этом сообщает корреспондент ФАН Герман Парло, побывавший на пресс-конференции президента Молдавии Игоря Додона.

Политик не собирается менять свою позицию по Крыму, однако Кишиневу надо выстраивать дружеские отношения с Киевом.

«Делать официальное признание таких вещей... Никто на такой риск не пойдет», — подчеркнул Додон.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин указал на то, что Москва поддерживает внеблоковый статус Молдавии.

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