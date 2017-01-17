Хмеймим (Сирия), 17 января. К режиму прекращения боевых действий по всей Сирийской республике присоединились 1134 населенных пункта. По словам командующего ВС РФ в Сирии Андрея Картаполова, в настоящее время российские офицеры ведут работу по гуманитарной помощи населению.

Командующий российской группировкой также отметил, что российские саперы продолжают работы по разминированию города Алеппо. На сегодняшний день от мин и боезарядов очищено свыше 1600 га, уничтожено более 24 тыс. различных взрывоопасных предметов, благодаря чему мирные граждане могут вернуться в свои дома.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для процесса переговоров по Сирии будет важным участие в них сирийских полевых командиров.