Сирия новости 17 января 2017 19.30: армия Ирака освободила Восточный Мосул, ВВС САР бомбят позиции ИГ в Хомсе

17 Января 2017 19:30

Сирия, 17 января. Иракские войска зачистили от террористов ИГ* почти всю территорию восточной части Мосула. Боевики оппозиции вновь нанесли минометные удары по жилым кварталам на севере от Идлиба. ВВС Сирии провели бомбардировку укрепрайонов ИГ в районе нефтяных месторождений в Хомсе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В окрестностях Дамаска идут ожесточенные столкновения между боевиками оппозиционных группировок, отказавшихся присоединится к сирийскому плану перемирия, и подразделениями Сирийской арабской армии (САА). Интенсивные бои ведутся недалеко от населенного пункта Афра, находящегося на западе от города. Кроме того, возобновились перестрелки на окраине района Джобар на севере столицы. Ликвидировано несколько групп террористов. Кроме того, боевики несут серьезные потери в военной технике.

Провинция Алеппо

Артиллерия правительственных войск продолжает обстреливать позиции боевиков на севере от Алеппо. Наиболее мощные удары были нанесены по укрепленным районам террористов недалеко от населенных пунктов Таль Мсебин и Аль-Захра. В ходе обстрелов со стороны САА было ликвидировано около 10 боевиков. Также был частично разрушен важный пункт управления боевиков вблизи Аль-Захры.

Провинция Хомс

Согласно информации одного из сирийских информационных центров, правительственная авиация провела бомбардировки опорных пунктов террористов ИГ в районе нефтяного месторождения Аль-Махр и на окраине населенного пункта Аль-Дуа в восточной части провинции Хомс. Авиаудары были выполнены в преддверии наступательной операции сирийской армии на позиции ИГ в этом регионе.

Провинция Дейр эз-Зор

В окрестностях Дейр эз-Зора продолжаются активные боевые действия. Интенсивные столкновения между военнослужащими сирийских войск и боевиками ИГ отмечаются на юге от города. Отряды ИГ обстреливают позиции САА в районе правительственной авиабазы. Также идут бои недалеко от блокпоста «Панорама». Данные о ходе боев в этой части города пока уточняются. Кроме того, сирийская армия наступает на опорные пункты террористов в районе горной цепи Аль-Сарда. В ходе массированной атаки в этом регионе было ликвидировано несколько десятков боевиков. Тем не менее все еще продолжаются короткие перестрелки.

Провинция Даръа

Подразделения правительственных войск несколькими ракетными ударами частично разрушили один из ключевых пунктов управления одной из повстанческих группировок на окраине района Даръа Аль-Балад города Даръа. В результате были уничтожены по меньшей мере пять боевиков.

Провинция Идлиб

В одном из жилых районов населенного пункта Аль-Фуа, находящегося на севере от города Идлиб, вновь были зафиксированы прилеты мин с направления подконтрольных оппозиционным силам кварталов. Информации о возможных жертвах среди местного населения и разрушениях пока не поступало.

Провинция Ракка

Самолеты ВВС международной коалиции в поддержку наступления отрядов Сирийских демократических сил (SDF)** сбросили несколько бомб в районе населенного пункта Аль-Ямама на западе от города Ракка. Это позволило силам операции «Гнев Евфрата» отбить в ходе последующей серии столкновений с боевиками ИГ часть территорий в регионе. Однако, по данным местных жителей, в ходе воздушной операции частичные разрушения получили несколько жилых домов.

Провинция Хама

Как сообщает один из сирийских новостных порталов, самолеты ВВС САР провели бомбардировки позиций боевиков террористических группировок в южной части провинции Хама. По информации источника, отрядам террористов был нанесен серьезный урон в численной силе: ликвидировано несколько десятков боевиков.

Провинция Хасака

Бойцы курдских формирований обнаружили две бомбы, заложенные вблизи их блокпостов на окраине района Аль-Корниш города Камышлы на севере провинции Хасака. Взрывные устройства были обезврежены. Предполагается, что бомбы установили террористы ИГ. В данные момент выясняются обстоятельства инцидента.

Ирак

Военнослужащие иракской армии и бойцы шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби» отбили еще несколько кварталов в восточной части Мосула. По информации командования, были освобождены районы Аль-Нумания, Аль-Атшана и Аль-Дарказлия. Террористы ИГ массово бежали в западную часть города на лодках через реку Тигр, при этом прикрываясь гражданским населением как щитом. Как утверждает источник в командовании, стремительное продвижение иракской армии в зачистке этих территорий связано с улучшением координации между подразделениями войск, а также новой тактикой ведения боя. Тем не менее, отмечает военный источник ФАН Ахмад Марзук, в результате боевых действий в Восточном Мосуле погибло большое количество мирных жителей и разрушено множество зданий инфраструктуры.