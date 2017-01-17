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Общество

Прощание с Валерием Халиловым прошло на его малой родине под Владимиром

17 Января 2017 18:07
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Прощание с Валерием Халиловым прошло на его малой родине под Владимиром

Москва, 17 января. Прощание с дирижером ансамбля имени Александрова Валерием Халиловым, состоялось 16 января на его малой родине — в Киржачском районе Владимирской области. Об этом сообщает телеканал «Подмосковье 360°».  

Траурные мероприятия начались с панихиды в Скорбященском монастыре деревни Хмелево, после чего панихида была продолжена в Михаило-Архангельской церкви, в восстановлении которой Халилов принимал активное участие.

После панихиды тело народного артиста России было предано земле на Архангельском кладбище. В последний путь народного артиста России провожали несколько сотен человек.

Стоит напомнить, что Валерий Халилов находился на борту потерпевшего крушения в районе Сочи Ту-154.

Кирилл Иванов

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