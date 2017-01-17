Аваков представил силовикам план «возвращения» Донбасса и Крыма в 2017 году

Киев, 17 января. Украинский министр внутренних дел Арсен Аваков призвал сотрудников Госпогранслужбы Украины быть готовыми к «деоккупации неподконтрольных Киеву территорий Донбасса».

Главный украинский силовик Аваков заявил сегодня, что в этом году ключевой задачей пограничников будет «готовность к взятию границы под контроль», имея в виду территорию двух республик Донбасса — ДНР и ЛНР и Крыма. При этом Аваков подчеркнул, что его призывы не являются «идеей фикс», а говорят в пользу «реальности, с которой придется столкнуться». Украина рассчитывает на готовность силовиков страны, резюмировал министр, назвав две недели сроком реализации проекта с момента разработки плана.