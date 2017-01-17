Торг неуместен: Лавров рассказал Urbi et Orbi о возвращении великой России

Глава МИД России Сергей Лавров провел двухчасовую пресс-конференцию. Федеральное агентство новостей подводит итоги общения главы внешнеполитического ведомства с прессой в беседе с политологом, независимым аналитиком, советником президента РФ по политическим вопросам в 1991–1993 годах Сергеем Станкевичем.

Вопросов к Лаврову было много: и по поводу конфликта в Нагорном Карабахе, и минских соглашений, и развития отношений с ЕС и НАТО, и отношения к беженцам в Белоруссии. Но в основном журналистов интересовали якобы российские кибератаки на Соединенные Штаты, война в Сирии и российско-американские отношения.

Курс на примирение

По мнению собеседника ФАН, Сергей Лавров своими ответами на вопросы представителей СМИ передал некое послание, которое гласит, что Россия вовсе не противостоит окружающему миру и коллективному Западу, как сейчас пытаются изображать нашу роль.

«Россия возвращается в мир, занимая в нем достойное, полагающееся ей по праву место. До сих пор западные партнеры не считали Москву достойной и пытались игнорировать наши интересы. Теперь мы оставляем это в прошлом. У Москвы нет никакого настроя на конфронтацию, несмотря на то, что Россию пытаются спровоцировать, в том числе и атаками на наших дипломатов, которые вызывают удивление. Такая практика больше подходит для времен холодной войны. Мы-то думали, что подобные приемы похоронены вместе с тем временем, однако пережитки еще живы, — комментирует для ФАН Сергей Станкевич. — Тем не менее настрой России позитивный. Те, кто готов принять РФ в качестве равноправного партнера, архитектора и гаранта международной безопасности, добро пожаловать! У нас есть общий враг — это международный терроризм, и общие интересы — обеспечение устойчивого экономического развития в то время, когда экономика всего мира меняется, когда наступает четвертая промышленная революция. На мой взгляд, это хорошее посленовогоднее послание, демонстрирующее конструктивную позицию и доброжелательное лицо Сергея Лаврова как лицо России».

Уходя — уходи

Много внимания глава МИД РФ уделил работе уходящей администрации президента США Барака Обамы, которая в последнее время ведет грязную игру и делает все, чтобы унизить Россию порочащими заявлениями или манипуляцией партнерами Москвы. Здесь и давление на Японию, к которой, как отметил Лавров, США пытались относиться «как к второстепенным, подчиненным членам международного сообщества». Здесь и контрпродуктивное деление на «мы с Россией» и «мы с Европой», и кибератаки, которые, по мнению министра, «туфта и вранье». Говоря об уходящем Обаме и К°, Лавров отметил, что «недостойные вещи творит уходящая администрация», причем выражение прозвучало в стиле мастера Йоды из «Звездных войн».

«Оценка уходящей американской администрации адекватная. Эта администрация уже во всех смыслах «из прошлого»: и с точки зрения полномочий, и с точки зрения той внешней политики, которую проводил Обама. Они пытались сохранять однополярный американоцентричный мир, в котором США диктуют правила, пытаясь репрессировать всех, кто этим правилам не соответствует, — подчеркивает эксперт ФАН. — Что касается наших отношений с Японией, то в этом году они тоже претерпят серьезное и глубокое обновление, которое может полностью поменять геополитическую картину в азиатско-тихоокеанском регионе. Россия вправе на это рассчитывать и стремиться к переменам независимо от того, кто и как будет нам мешать».

Астана и первый контакт

Важной темой пресс-конференции стали и межсирийские переговоры в Астане, которые запланированы уже на следующий понедельник, 23 января. Лавров напомнил, что Москва рассчитывает, «что новая американская администрация сможет принять это приглашение» и США на переговорах представят лучшие эксперты. По словам министра иностранных дел РФ, это будет первый официальный контакт с новой администрацией президента США, в ходе которого можно начать обсуждение повышении эффективности борьбы с терроризмом в Сирийской Арабской Республике (САР).

«Встреча в Астане должна стать поворотным пунктом в урегулировании сирийского кризиса. До сих пор была почти тупиковая ситуации: в Женеве шли политические переговоры, документы и решения принимались, а полевые командиры, которые вели боевые действия на территории Сирии, и не думали учитывать достигнутые договоренности. Что дает Астана? Там впервые сядут за стол переговоров люди, которые реально ведут войну на территории САР. Подтвердили участие около 30 группировок. Не все, конечно, но значительная их часть. Таким образом, можно будет закрепить перемирие и подготовить формулу политического урегулирования, которая поддержит этот миротворческий процесс, — считает политолог. — Астана — это не замена женевского процесса, а очень важное, быть может, даже решающее его дополнение. Кроме того, переговоры в Астане показывают новую роль ближневосточного конгломерата: Россия, Турция и Иран. Такое трио в состоянии быть достойным инструментом миротворчества для всего Ближнего Востока. Но мы не против превращения треугольника в квадрат, если к нему присоединятся США, роль которых по-прежнему очень значительна. Лавров официально от имени РФ подтвердил желание и готовность видеть Соединенные Штаты в качестве партнера. Кроме того, это сигнал, что Россия — действительно великая держава, способная примирить и участников гражданской войны в Сирии, и даже такие противостоящие страны, как Турция и Иран, которые отныне входят в большую ближневосточную тройку вместе с нами».

Санкции, ядерное разоружение и мухи с котлетами

И, конечно же, какой разговор о политике без темы санкций? Это уже традиционная тема для обсуждения на всех возможных уровнях. Говоря по-русски, день без новостей о санкциях — деньги на ветер. Все западные СМИ, а теперь и российские, трубят о том, что Трамп предложил России отмену санкций и признание Крыма в обмен на наше ядерное разоружение. По крайней мере, сам Трамп приблизительно это и сказал в одном из интервью (как пишут СМИ). Однако глава российского МИД не усмотрел в словах новоиспеченного лидера Соединенных Штатов связи санкций с разоружением и уж тем более обмена одного на второе.

«Я не могу и не вправе интерпретировать то, что сказал Дональд Трамп в интервью, но я уловил в его фразе несколько иной смысл, чем то, что вкладывает сейчас большинство обозревателей и комментаторов, — сказал министр. — Он сказал, что будет думать над тем, что делать с санкциями, это одна часть фразы. Вторая гласила, что, если с Россией можно делать общие дела, надо найти выход из этой ситуации. Третья часть — что среди полезных дел я, Дональд Трамп, вижу дальнейшие шаги в области ядерного разоружения».