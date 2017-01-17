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Войска ВДВ получат новые десантные платформы
Россия

Войска ВДВ получат новые десантные платформы

Сегодня 18:07
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Войска ВДВ получат новые десантные платформы

Тамбов, 17 января. Российские разработчики по заказу Минобороны РФ отправили на испытания новые десантные платформы для боевой техники и грузов.

Новое изделие предназначено для десантирования с борта самолета Ил-76 спецтехники и грузов весом до 18 тонн, под эти характеристики попадает вся боевая техника, стоящая на вооружении десантных войск. Платформа снабжена подвеской для крепления парашютов и узлами для крепления техники. После десантирования и открытия основных куполов платформа спускается на землю, вместе с этим наполняются пневматические амортизаторы, которые делают посадку «мягкой». Также платформа снабжена твердотопливными ракетными двигателями, гасящими силу удара о землю.

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Алексей Громов
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