Власти Подмосковья проверят все водоемы перед Крещением

Москва, 17 января. Власти Подмосковья планируют проверить все водоемы, на которых будут организованы места для крещенских купаний. Об этом журналистам сообщила пресс-служба областного управления Государственного административно-технического надзора (Госадмтехнадзор).

«Планируется обустроить 279 крещенских купелей, которые в ночь на праздник будут находиться под контролем полиции, спасателей МЧС и медиков», — пояснила официальный представитель ведомства Татьяна Витушева в интервью телеканалу «360° Подмосковье».

Как ранее передавало интернет-издание «Подмосковье сегодня», «Мосавтодор» расчистит все дороги в Московской области, которые ведут к местам крещенских купаний.

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