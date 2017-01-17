ВКС РФ приступили к тренировочным полетам под Тверью

Тверь, 17 января. Экипажи истребителей-перехватчиков Су-27 и МиГ-31БМ в Западном военном округе начали отрабатывать полеты в стратосфере.

Летчики ВКС РФ совершают одиночные и парные полеты на различных скоростях и высотах, в том числе подъемы в стратосферу, а также отрабатывают сложные посадки с одним работающим двигателем и заходом на дополнительный посадочный круг.

Экипажам летчиков Западного военного округа предстоит выполнить порядка 40 тренировочных полетов за неделю, из которых около половины будет проводиться в ночное время суток. В учебных полетах задействовано звено истребителей Су-27 и 15 машин МиГ-31БМ.