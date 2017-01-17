Шойгу и его команда: Россия вытесняет США с Ближнего Востока

17 Января 2017 18:15 30

Из недавней трехсторонней встречи в Москве можно сделать один важный вывод: полувековая гегемония США на Ближнем Востоке уходит в небытие со слабым щелчком, а не с взрывом. Недаром после московской встречи по Сирии в середине декабря — встречи, примечательной отсутствием на ней США — Вашингтон почувствовал насущную необходимость настоять на том, что никто не отстраняет его от международных усилий по урегулированию данного конфликта.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Харви Морриса «Россия вытесняет США с Ближнего Востока», опубликованной на новостном ресурсе Middle East Online.

Новая «тройка» России, Турции и Ирана, немыслимая еще год назад, собралась в Москве, чтобы составить заявление о продлении режима прекращения огня в Сирии. Американцы не были приглашены. Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби тут же приготовился дать отпор. Он пояснил, что его шеф — госсекретарь США Джон Керри — «совсем не рассматривает это как оскорбление».

В свою очередь, русские едва могли скрыть свое ликование по поводу отстранения Вашингтона от сирийского вопроса.

«Все прежние попытки договориться о совместных действиях, предпринятые США или их партнерами, были обречены на провал, — заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне московской встречи. — Никто из них не обладал реальным влиянием на ситуацию «на земле».

Всего год назад Шойгу готовил ответ за сбитый Турцией российский военный самолет. Сейчас он сидит за одним столом со своими турецкими коллегами и определяет будущее Сирии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, еще один участник встречи, отметил, что трехстороннее сотрудничество между Россией, Ираном и Турцией является наиболее эффективным путем урегулирования сирийского кризиса. Опять же, никакого упоминания о США.

Турция, член НАТО, некогда самый непримиримый противник правительства Башара Асада в Дамаске, кажется, уже смирилась с неизбежным. Она отказалась от своих требований по смене режима. Ее новые отношения с российским президентом Владимиром Путиным не показали никаких признаков охлаждения даже после убийства российского посла в Анкаре 19 декабря — всего лишь за день до московской встречи. Наоборот, убийство посла Андрея Карлова вызвало ряд не таких уж тонких намеков со стороны обеих государств о том, что США могли быть к нему причастны.

Россия, которая после распада Советского Союза потеряла свой дипломатический вес в ближневосточном регионе, по-видимому, сейчас восстанавливает свой авторитет и укрепляет связи не только с Ираном, но и с союзником США по НАТО — с Турцией.

Быть может, впрочем, преждевременно праздновать или оплакивать отступление США с Ближнего Востока. Барак Обама правит свои последние дни. И он, и Керри уйдут со своих должностей 20 января. Что же касается избранного президента Дональда Трампа, то его позиция в отношении Ближнего Востока, как и по ряду других вопросов, по-прежнему остается — как метко выразился бывший министр обороны Дональд Рамсфелд — «известной неизвестной».

В своей стране и за рубежом Обама подвергался суровой критике за сдержанность в решении сирийского кризиса. В защиту Обамы можно сказать, что в последние годы его правления приоритетом для него была международная ядерная сделка с Ираном. Несмотря на сопротивление Конгресса, он успешно ее добился. Между тем любые действия против сирийского союзника Ирана могли бы ее сорвать.

Кроме того — хоть сейчас все и винят США за их вмешательство в ливанский конфликт в 2011 году — Обама продемонстрировал в этом отношении гораздо меньше энтузиазма, чем та же Франция или Великобритания. Долго не вмешались США и в иракские дела, несмотря на то, что боевики «Исламского государства» (запрещено в России) заполонили эту страну. Вмешательство Вашингтона последовало только после отчаянных призывов его курдских союзников, утверждающих, что они вскоре будут разбиты.

Тем не менее, сейчас Обама изображается как разжигатель войны, сознательно создавший ИГИЛ ради продвижения американских интересов в регионе. Когда речь идет о вмешательстве в дела других государств, можно сделать вывод, что американский президент будет не прав в любом случае.

Русские пока наслаждаются кредитом доверия. Они действовали решительно, они заполнили вакуум бездействия США. Они поддержали своего сирийского союзника и теперь похоже, что Асад выживет. Однако это стало возможным только благодаря кампании по возвращению Алеппо, вызвавшей волну осуждения на Западе.

Трамп положительно высказывался в отношении Путина, но это еще не означает, что Соединенные Штаты просто примут факт новой русской гегемонии на Ближнем Востоке. Хотя в последнее время все внимание обращено на Алеппо, сражения за Мосул все еще продолжаются. Там США возглавляют международную коалицию и поддерживают иракские силы. Те, в свою очередь, постепенно начинают возвращать город себе. Таким образом, если что-то и известно, так это то, что даже после смены караула в Вашингтоне США не собираются отступать из ближневосточного региона.