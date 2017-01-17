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Генпрокурор Украины дописал за ООН просьбу Януковича «ввести войска РФ»
Украина

Генпрокурор Украины дописал за ООН просьбу Януковича «ввести войска РФ»

Сегодня 17:50
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Луценко показал документ с просьбой Януковича ввести войска РФ на Украину

Киев, 17 января. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что секретариат ООН передал Киеву фотокопию заявления бывшего президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести войска на территорию Украины.

«Следствие военной прокуратуры получило неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича. Разрешение на обнародование мной данных досудебного следствия получены от старшего прокурора в производстве о госизмене Януковича», — написал Луценко на своей странице в Facebook.

По словам Луценко, украинская сторона получила заверенную официальной печатью ООН фотокопию заявления Януковича от 1 марта 2014 года, в котором экс-президент якобы просит ввести войска РФ на Украину. Стоит отметить, что в тексте представленной фотокопии речь о войсках РФ не идет.

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Кирилл Иванов
#юрий луценко
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