Генпрокурор Украины дописал за ООН просьбу Януковича «ввести войска РФ»

Киев, 17 января. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что секретариат ООН передал Киеву фотокопию заявления бывшего президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести войска на территорию Украины.

«Следствие военной прокуратуры получило неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича. Разрешение на обнародование мной данных досудебного следствия получены от старшего прокурора в производстве о госизмене Януковича», — написал Луценко на своей странице в Facebook.

По словам Луценко, украинская сторона получила заверенную официальной печатью ООН фотокопию заявления Януковича от 1 марта 2014 года, в котором экс-президент якобы просит ввести войска РФ на Украину. Стоит отметить, что в тексте представленной фотокопии речь о войсках РФ не идет.