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Политика

Путин о методах борьбы против Трампа на Западе: Уникальный случай

17 Января 2017 17:43
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Путин о методах борьбы против Трампа на Западе: Уникальный случай

Москва, 17 января. Методы борьбы, использующиеся против избранного главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, говорят о значительном уровне деградации политических элит на Западе, в том числе и в самих США. Такое мнение выразил президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам переговоров со своим молдавским коллегой Игорем Додоном.

Так, российский лидер назвал уникальным случаем использование подобных методов против Трампа, чего еще не было никогда.

«Я очень рассчитываю на то, что здравый смысл восторжествует», — добавил он.

Ранее Путин заявил, что не знаком лично с Трампом, поэтому не имеет оснований ни для его критики, ни для защиты. По его словам, заказчики доклада о якобы имеющемся компромате на избранного президента США «хуже, чем проститутки».

Тимур Румянцев

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