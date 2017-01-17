Байден дал команду к масштабной провокации в Донбассе

Киев, 17 января. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к украинским пограничникам, которые, по его словам, должны быть готовы к «деоккупации» территорий Донбасса в 2017 году.

По словам министра, поставлена задача выйти на международно признанную государственную границу. По мнению военного эксперта Александра Жилина, ДНР и ЛНР стоит ожидать масштабных провокаций в ближайшие дни.