Байден дал команду к масштабной провокации в Донбассе

Киев, 17 января. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к украинским пограничникам, которые, по его словам, должны быть готовы к «деоккупации» территорий Донбасса в 2017 году.
По словам министра, поставлена задача выйти на международно признанную государственную границу. По мнению военного эксперта Александра Жилина, ДНР и ЛНР стоит ожидать масштабных провокаций в ближайшие дни.
«Резкие заявления о деокуппации Донбасса сделаны сразу после визита на Украину вице-президента США Джо Байдена. Нынешняя американская администрация сжигает после себя все мосты, чтобы Дональду Трампу было максимально сложно урегулировать ситуацию в устроенных Штатами «горячих точках», в том числе на Украине, в Ираке и Сирии», — цитирует эксперта «Экономика сегодня».