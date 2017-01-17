Новый сезон «Шерлока» могут сорвать сложные отношения между звездами сериала

Москва, 17 января. По причине «прохладных» отношений главных звезд «Шерлока» Мартина Фримена и Бенедикта Камбербэтча нового сезона сериала может и не быть. При том, что актеры являются профессионалами, которые очень вежливы друг с другом на съемках, в жизни они не друзья, и вне шоу не проводят времени вместе.

При этом между Фрименом и Камбербэтчичем до сих пор нет тепла, которое должно было появиться за шесть лет совместных съемок.

В свою очередь, создатели телешоу Марк Гэтисс и Стивен Моффат сообщили, что пятый сезон возможен, передает издание «Свободная пресса».

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Ранее в британских СМИ сообщалось, что «Би-Би-Си» не исключает преднамеренного слива третьего эпизода четвертого сезона «Шерлока» в России. Как рассказали представители Первого канала, причиной слива финальной серии «Шерлока» с русской озвучкой была хакерская атака.