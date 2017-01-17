Танкисты ЗВО получат модернизированные полигоны для бронетехники

Воронеж, 17 января. В Западном военном округе началась крупномасштабная реконструкция полигонов и стрельбищ для танковых соединений.

Танковые директрисы и войсковые стрельбища снабдят новыми тактическими комплексами, которые предназначены для организации дистанционно управляемой обстановки и компьютерными тренажерами, моделирующими любую боевую ситуацию на полигоне. На танкодромах подготовку будут проходить стрелки и механики-водители БМП и танков различных модификаций. Реконструкция полигонов, сообщают в пресс-службе округа, позволит повысить интенсивность подготовки специалистов танковых и мотострелковых войск.