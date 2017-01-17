Давос-2017: русские приходят за своими деньгами

Нынешняя встреча глобальных лидеров большого бизнеса, большой политики и мировых масс-медиа на ежегодном Давосском форуме, открывшемся 17 января, отмечена сразу несколькими важными событиями.

Прежде всего, тем, что его открывал лично Председатель КНР Си Цзиньпин, который сегодня может рассматриваться в качестве политического лидера проекта «глобальной экономики» — правда, не в «западном», а в «китайском» его изводе.

Второе событие — явное игнорирование Давосского форума представителями «команды Трампа». Понятно, что даты проведения этого мероприятия, 17–20 января, фактически совпадают с последними, решающими днями перед инаугурацией 45-го президента США. И все же один-единственный советник по связям с бизнесом Энтони Скарамуччи, приехавший в Швейцарию, чтобы рассказать, как «русские будут есть снег», но не сдадутся — это еще сильнее, чем полный «игнор».

Одновременно это четко указывает на грядущую при новом хозяине Белого дома смену курса американской внешней политики: категорический отказ от более чем полувекового вектора «глобализма», начатого как раз в 1971 году, когда 37-й президент США Ричард Никсон объявил о фактической отмене «золотого доллара». Давос был создан как один из инструментов нового мирового порядка, призванный «гармонизировать» отношения между ведущими акторами мировой экономики. И эта цель, несмотря ни на что, была достигнута. Но какой ценой?

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Согласно недавно обнародованным данным международного объединения OXFAM, совокупный капитал восьми богатейших людей и беднейшей половины человечества (3,6 миллиардов человек) сравнялся, составив 426 млрд долларов каждый. То есть любой из восьмерки «крезов» по деньгам «весит» столько же, сколько 450 миллионов «нижних» представителей вида Homo sapiens. Это больше трех Россий или двух Бразилий, то есть государств, входящих в десятку самых населенных стран мира. Такого уровня социального неравенства и, по большому счету, социального паразитизма человеческая цивилизация еще не знала. Иными словами, «давосский» путь глобального развития очевидным образом ведет то ли в тупик, то ли в пропасть. Дальнейшее движение по нему следует немедленно прекратить.

Третий вечный русский вопрос

Это уже точно поняли в Америке, но, возможно, еще не все понимают в России. Или мы намерены восстановить в отношениях с Западом — несмотря ни на что, после всех санкций, клеветы и крови — статус-кво образца 2013 года?

Во всяком случае, после двухлетнего перерыва на «давосскую панель» — и это едва ли не самый значимый эпизод первого дня работы форума — отправилась представительная официальная российская делегация во главе с первым вице-премьером Игорем Шуваловым. С учетом безусловно «прозападного бэкграунда» Игоря Ивановича, который буквально накануне Давоса выступил с «сенсационным» заявлением о том, что «в случае потепления в отношениях с Западом» отмена российских контрсанкций будет возможна с 31 декабря 2017 года, многие наши сограждане восприняли данный мессидж как свидетельство готовности Кремля «все слить» — и слиться с Западом в экстазе торжества «общечеловеческих ценностей». Мол, прощайте отечественные сельхозпроизводители! Прощайте, российские пармезан и хамон! Прощайте, сто с лишним миллионов тонн нашенского зерна! И так далее, и тому подобное.

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Но, возможно, Шувалов имел в виду нечто другое и даже прямо противоположное данному дискурсу? Ведь «потепление» — понятие весьма неопределенное и растяжимое. Для нашей приполярной страны, конечно, и «минус тридцать» на градуснике, ртутном или политическом, могут оказаться «потеплением». А «плюс тридцать» — наоборот, похолоданием: кимат-то резко континентальный. Да и пространства огромные: от Крыма до Чукотки. И если «потеплением» в Кремле будет признана только полная и безоговорочная капитуляция «коллективного Запада», этому никто не удивится. Впрочем, как и реализации противоположного, описанного выше, сценария, когда только за легкое подобие улыбки на лице наших иностранных контрагентов кому-то вдруг нестерпимо захочется сдать национальные интересы страны, огромные куски территории, верных геополитических союзников и так далее.

Прецеденты времен «перестройки» и «рыночных реформ» всем нам еще памятны… Правда, одно дело — Горбачев с Ельциным, и совсем другое – Путин. Было время разбрасывать камни, а теперь — время эти самые камни снова собирать. Как там говорил Бисмарк? «Русские всегда приходят за своими деньгами»? В том числе, и в Давос. В том числе — и во главе с «записным либералом» Шуваловым.

Так что дождемся 20 января — после этой знаменательной даты многое может проясниться.