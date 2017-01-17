Уроки дипломатии: будет ли Пекин помогать Киеву возвращать Крым и Донбасс

17 Января 2017 17:57 34

Пекин поддержит усилия Украины по разрешению кризиса на юго-востоке страны, заявил во время встречи с президентом Петром Порошенко на полях Всемирного экономического форума в Давосе председатель КНР Си Цзиньпин. Заявление китайского лидера об оказании помощи Киеву — часть дипломатического этикета, считает заместитель директора института стран Азии и Африки МГУ Андрей Карнеев.

«Мы искренне надеемся, что Украина сохранит социальную стабильность и экономический рост, и намерены играть конструктивную роль для содействия политическому урегулированию кризиса в стране», — заявил глава китайского государства.

Кроме этого, председатель КНР подчеркнул, что за 25 лет дипломатических взаимоотношений между Китаем и Украиной сложилось доверительное сотрудничество на основе взаимного уважения, равноправия и взаимной выгоды.

«Глава украинского государства выразил надежду, что Китай будет способствовать мирному урегулированию ситуации в Донбассе и пресечению российской агрессии против Украины», — заявляют в свою очередь представители пресс-службы Петра Порошенко.

Там же подчеркнули, что лидеры двух стран договорились продолжать взаимодействие как на региональном, так и на глобальном уровнях. Более того, стороны согласны вновь активизировать экономическое сотрудничество.

«Китай сейчас позиционирует себя как страна, которая активней, чем раньше принимает участие в решении разного рода региональных и глобальных проблем. Но не секрет, что на постсоветском пространстве Пекин старается со всеми странами развивать отношения. Украина — это довольно крупное государство, имеющее крупный потенциальный рынок. Более того, географическое и геополитическое положение Украины позволяет Китаю пытаться развивать с ней отношения. До кризиса 2013 года китайские компании уже стремились использовать Украину как площадку для экономической экспансии в Евросоюз, используя и морские порты Украины, и ее железнодорожные сообщения. Китайские игроки в одно время даже были заинтересованы в использовании плодородных земель Украины. Поэтому Киев для Пекина с какой-то стороны может быть экономическим партнером. Но дело все в том, что в политике и экономике Китай старается все козырные карты иметь у себя в кармане», — поясняет Карнеев.

В свою очередь, Киев намерен участвовать в реализации новой стратегии экономического развития Китайской народной республики «Один пояс — один путь». Она направлена на создание инфраструктуры для налаживания взаимосвязей между странами Евразии.

«Слова Си Цзиньпина о помощи в урегулировании кризиса в Донбассе я не стал бы воспринимать как аргумент в пользу того, что в споре Россия vs Украина Пекин занял бы сторону Киева, это странно. Хотя на уровне риторики или сотрясания воздуха все иначе: конечно, в таких беседах партнеры всегда стараются какие-то приятные слова сказать. В принципе, Китай мог бы сыграть какую-то роль в этом вопросе. Только есть одно но: КНР не имеет большого дипломатического опыта, поэтому Пекин не станет портить отношения с Москвой в вопросе Крыма», — напоминает Карнаев.

В начале января заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев выступил с заявлением, согласно которому Киев не намерен мириться с ситуацией на юго-востоке страны и не будет идти на компромисс в вопросе урегулирования кризиса в Донбассе. Более того, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что пограничники в 2017 году должны будут взять под контроль участок российско-украинской границы в районе Донбасса. Именно поэтому существует очень большая вероятность нового витка украинского конфликта.