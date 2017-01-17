Хомс: ИГИЛ теряет позиции под Пальмирой

Тияс, 17 января. Правительственные войска Сирии при поддержке ВВС успешно возвращают утраченные позиции под Пальмирой.

Сирийские бомбардировщики нанесли серию авиаударов по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в районе, находящемся между Пальмирой и Тиясом (авиабаза Т-4). Было уничтожено несколько командных центров исламистов, оружейный склад, бронетехника и реактивные системы залпового огня. Сухопутные войска совершили прорыв в районе восточного Хомса и установили контроль над несколькими стратегически важными высотами, при этом было уничтожено порядка 40 джихадистов. В дальнейшем наступление армии Сирии продолжится, целью командования является освобождение предместий на западе Пальмиры.