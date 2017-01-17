Минюст РФ: «Закон Димы Яковлева» не нарушает международных норм

Москва, 17 января. Введение в РФ законодательных ограничений на усыновление американцами российских детей не нарушало каких-либо международных норм. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства юстиции Российской Федерации.

«Введение в РФ законодательных ограничений на усыновление не нарушало каких-либо международных норм и соответствовало Конституции РФ. В своей деятельности власти РФ исходили и исходят из необходимости обеспечения эффективной защиты интересов детей, а также законных прав и интересов потенциальных усыновителей – граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что накануне Европейский суд по правам человека признал неправомерным «закон Димы Яковлева», который запрещает гражданам США усыновлять российских детей. Закон назван в честь усыновленного в 2008 году гражданами США мальчика Дмитрия Яковлева, который скончался после того, как приемные родители оставили его на жаре в закрытом автомобиле.