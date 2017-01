Противоречивые сигналы: какие отношения Трамп будет выстраивать с Москвой

17 Января 2017 17:51 34

На своей первой с июля пресс-конференции избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил журналистам, что согласен с единогласным заключением разведки США — Россия стоит за кибератаками на Национальный комитет Демократической партии. «Я думаю, это была Россия», — сказал он. Хотя вслед за этим он добавил: «Но вы знаете, это могли бы быть и другие страны».

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Противоречивые сигналы Москве: путаница в российском векторе политики администрации Трампа» («Mixed Signals to Moscow: The Trump Administration's Russia Policy Puzzle»), опубликованной аналитическим порталом The Cipher Brief.

По словам Трампа, президенту России Владимиру Путину «не следует этого делать. Он не будет этого делать. Когда я буду управлять страной, Россия будет уважать нас куда больше, чем это было при других президентах».

До инаугурации Трампа остается всего несколько дней, однако российский вектор политики избранного президента все еще остается таким же туманным и неясным. На той же пресс-конференции Трамп заявил: «Если Путину нравится Трамп, считаю, это неплохо. Это нам не в ущерб, а на пользу».

Благодаря его многочисленным высказываниям складывается широкий круг возможных политических мер в отношении России, которые будущий президент может предпринять после вступления в должность 20 января. История отношений президентов США с Путиным отнюдь не усеяна звездами.

Так, например, Джордж Буш-младший сокрушался в своем выступлении в 2001 году о том, что, встретившись с Путиным и посмотрев ему в глаза, «смог увидеть его душу». В течение двух президентских сроков Буша все усиливалась критика президента США за его политику в отношении России.

В свою очередь президент Обама пытался добиться «перезагрузки» в отношениях с Россией. Достижения, которых удалось добиться на первом этапе, в частности подписание нового договора по ядерному разоружению СНВ-III и сотрудничество по денуклеаризация Ирана, были омрачены присоединением Крыма в 2014 году и последовавшими за этим санкциями со стороны США и Европейского союза. Последними политическими мерами администрации Обамы, направленными в сторону России, является ужесточение санкций и высылка из США 35 российских дипломатов. Эти действия Вашингтон назвал ответными мерами на хакерскую атаку Демократической партии и притеснения американских дипломатов в России. Однако президент Путин воздержался от подобных действий и таким образом дал понять, что он больше не намерен иметь дел с президентом «хромой уткой».

Обсуждая взаимоотношения президентов США и России, эксперты издания Cipher Brief Джон Сифер и Стив Холл, оба бывшие старшие сотрудники ЦРУ и эксперты по России, отметили, что «каждая новая администрация предполагает, что неспособность эффективно справляться с Россией возникла по вине предыдущего хозяина западного крыла».

Трампу необходимо будет начать свое президентство с решения нескольких насущных вопросов в отношениях с Россией: взлом комитета Демократической партии, борьба с ИГ (запрещена в России) и присоединение Крыма. И перед ним стоит выбор между несколькими возможными вариантами политического курса.

Если Трамп хочет попытаться расположить Россию к себе и провести что-то сродни «перезагрузке» Обамы, он может начать с предоставления большего доверия глобальной роли России. Бывший посол США на Украине Джон Хербст сказал изданию Cipher Brief, что «Трамп может пригласить президента Путина в ближайшее время на встречу на высшем уровне двух великих ядерных держав для обсуждения вопросов безопасности в Европе, Евразии и на Ближнем Востоке». Он должен «принять меры, чтобы взаимодействовать с президентом Путиным с позиции силы», добавляет дипломат. После этого Соединенные Штаты и Россия могли бы начать процесс урегулирования ситуации на Украине в обмен на снятие санкций.

Или наоборот: изменить тон в российско-американских отношениях новой администрации позволит более жесткий подход. Майкл Кофман, научный сотрудник CNA и сотрудник центра имени Вильсона в комментарии изданию Cipher Brief заявил: «Влияние Трампа заключается в основном в изменении существующей динамики, когда США опасались эскалации России гораздо больше, чем Москва страшилась ответного удара США. Пока Москва не сможет лучше понять фигуру Трампа на посту президента, она будет считать, что нынешнее преимущество в эскалации постепенно разрушается», — добавляет эксперт. По мнению Кофмана, только на такой новой основе администрации Трампа удастся приступить к решению многочисленных спорных вопросов, существующих между двумя странами.

Какой бы курс не выбрала администрация Трампа, она должна помнить о трех важных вещах. Во-первых, любой долгосрочный план для российского курса политики США должен учитывать реальные интересы самой России — дипломатический квипрокво. Как выразился Кофман, «невозможно работать с другой крупной державой в рамках взаимодействия по вопросам, представляющим интерес для себя, но не учитывая всерьез их основные интересы — по крайней мере, не очень долго».

Во-вторых, чтобы избежать ошибок прошлого, необходимо разрабатывать стратегию, основываясь на уроках и опыте неудач предыдущих президентов. Сифер и Холл согласились, что «новый президент не должен стать жертвой того мнения, что Россия сейчас на подъеме, или что США должны приспосабливаться к новым реалиям».

И наконец, в различных своих высказываниях, вроде сделанных на пресс-конференции заявлений, Трамп говорил, что он сможет понравиться Путину и заставить лидера России уважать его. Дело в том, что «понравиться» и «уважать» — абсолютно разные вещи, и президент Трамп вряд ли сможет добиться и того, и другого.