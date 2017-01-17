Иск Украины о «фундаментальных» нарушениях Россией международного права поступил в суд ООН

17 Января 2017 17:27 52

Москва, 17 января. Международный суд ООН получил иск Киева против Москвы по обвинению в нарушении российской стороной конвенций по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации, заявили в судебной инстанции.

В киевском иске говорится о том, что Россия якобы увеличила с 2014 года вмешательство в дела страны, вторгнувшись на территорию Украины, а также занималась финансированием терактов и нарушила права миллионов украинцев. Власти Украины считают, что подобные действия нарушают международное право. По утверждению украинской стороны, к актам терроризма причислено крушение малайзийского Boeing 777 в Донбассе.

Напомним, что российское внешнеполитического ведомство прокомментировало позицию Киева, обратившегося в Международный суд, назвав такие действия «преследованием сиюминутных политических интересов». Москва будет использовать доступные средства правовой защиты. В сообщении ведомства говорится, что украинская сторона избегает предметного диалога с РФ, которая в действительности активно борется с терроризмом.