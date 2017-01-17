Абсолютная ложь: Кадыров прокомментировал сообщения о гибели личного охранника

Грозный, 17 января. Экс-сотрудник правоохранительных органов Алихан Музаев, которого подозревают в связях с террористами, никогда не охранял главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщил сам руководитель республики.

По словам Кадырова, Музаев находился под контролем силовиков и застрелился при задержании. Он уточнил, что погибший занимал пост «обыкновенного сторожа» и охранял хозпостройки за пределами населенных пунктов, а не чиновников и правительственные здания. Кадыров подчеркнул, что любая другая информация «не соответствует действительности, абсолютная ложь».

Музаев был заподозрен в связях с террористами еще 13 лет назад. После этого за ним велось постоянное наблюдение. Это помогло выяснить личности 15 членов бандгруппы, после нейтрализации которых силовики приехали к Музаеву домой и предложили проехать в отдел. При этом наручники на него не надевали и не применяли силу, подчеркнул Кадыров. Тогда Музаев выстрелил в себя из пистолета и умер, передает Ura.ru.

Как пишут «Аргументы и Факты», О гибели якобы одного из охранников Кадырова накануне сообщили кавказские СМИ. Сообщалось, что позже его тело вернули семье.