«Газпром» дал «Нафтогазу» 10 дней на погашение нового долга за невыбранный газ

Москва, 17 января. Российская транснациональная корпорация «Газпром» потребовала от компании «Нафтогаз Украины» в течение 10 дней погасить задолженность в размере 5,3 миллиарда долларов по контракту на поставку голубого топлива.

Согласно предварительной информации, «Нафтогаз» обязан покупать не менее 33 миллиардов кубометров газа в год (речь идет о контрактном условии take-or-pay). Однако украинская сторона проигнорировала данное требование.

Напомним, ранее стало известно о том, что запасы голубого топлива в подземных хранилищах на Украине уменьшились до 11,055 миллиарда кубометров.

Читайте по теме: «Газпром» рассказал, как Украина наращивает объемы отбора газа из ПХГ