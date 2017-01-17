Глава ДНР Захарченко раскрыл свои ожидания по поводу прихода к власти Трампа

Симферополь, 17 января. Руководитель ДНР Александр Захарченко не видит поводов для излишнего оптимизма по факту вступления в должность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом лидер Донецкой народной республики заявил на пресс-конференции в Крыму.
Как отметил Захарченко, не стоит строить воздушные замки и иллюзии по поводу президента Трампа, который прежде всего — американец. Глава ДНР также считает, что «прагматичный бизнесмен» будет ставить задачу учитывать интересы США, а поэтому только по прошествии времени станет ясно, как они отразятся на ситуации в Донбассе и политической обстановке внутри Украины.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не знаком лично с Трампом, поэтому не имеет оснований ни для его критики, ни для защиты. По его словам, уходящая администрация США пытается подорвать легитимность избранного президента страны.
Тимур Румянцев