up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Политика

Глава ДНР Захарченко раскрыл свои ожидания по поводу прихода к власти Трампа

17 Января 2017 17:22
30Просмотры

Глава ДНР Захарченко раскрыл свои ожидания по поводу прихода к власти Трампа

Симферополь, 17 января. Руководитель ДНР Александр Захарченко не видит поводов для излишнего оптимизма по факту вступления в должность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом лидер Донецкой народной республики заявил на пресс-конференции в Крыму.

Как отметил Захарченко, не стоит строить воздушные замки и иллюзии по поводу президента Трампа, который прежде всего — американец. Глава ДНР также считает, что «прагматичный бизнесмен» будет ставить задачу учитывать интересы США, а поэтому только по прошествии времени станет ясно, как они отразятся на ситуации в Донбассе и политической обстановке внутри Украины.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не знаком лично с Трампом, поэтому не имеет оснований ни для его критики, ни для защиты. По его словам, уходящая администрация США пытается подорвать легитимность избранного президента страны.

Тимур Румянцев

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС