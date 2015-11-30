Поцелуи будут не сразу: глава ВТБ назвал сроки смягчения санкций

Давос, 17 января. Экономические санкции, которые Соединенные Штаты Америки ввели в отношении Российской Федерации, будут отменены в 2017 году. Об этом журналистам заявил во вторник президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.
«Мне кажется, что это вполне реально... Я не ожидаю, что какие-то будут поцелуи сразу, — подчеркнул глава банка.
Напомним, ранее избранный президент США Дональд Трамп указал на то, что антироссийские санкции могут быть смягчены в том случае, если Москва и Вашингтон договорятся о ядерной сделке.
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