Поцелуи будут не сразу: глава ВТБ назвал сроки смягчения санкций

17 Января 2017 17:22 48

Давос, 17 января. Экономические санкции, которые Соединенные Штаты Америки ввели в отношении Российской Федерации, будут отменены в 2017 году. Об этом журналистам заявил во вторник президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Мне кажется, что это вполне реально... Я не ожидаю, что какие-то будут поцелуи сразу, — подчеркнул глава банка.

Напомним, ранее избранный президент США Дональд Трамп указал на то, что антироссийские санкции могут быть смягчены в том случае, если Москва и Вашингтон договорятся о ядерной сделке.

Читайте по теме: Игры для взрослых: как антироссийские санкции доведут Трампа до политического самоубийства