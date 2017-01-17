FAN-TV Лента новостей
Постпред Сирии в ООН возглавит делегацию Дамаска на переговорах в Астане
Новости Сирии

Постпред Сирии в ООН возглавит делегацию Дамаска на переговорах в Астане

Сегодня 17:01
61

Постпред Сирии в ООН возглавит делегацию Дамаска на переговорах в Астане

Дамаск, 17 января. Делегацию властей САР на межсирийских переговорах в казахской Астане возглавит постпред Сирии в ООН Башар аль-Джаафари, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

На переговорах по урегулированию сирийского конфликта в Астане делегацию официального Дамаска возглавит постпред Сирии в ООН Башар аль-Джаафари. По данным источника в Свободной сирийской армии, вооруженная сирийская оппозиция поедет в Казахстан на переговоры единым блоком. Напомним, что сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров назвал правильным приглашение в Астану делегации США и ООН. Сегодня также стала известна рабочая дата начала дипломатических переговоров — 23 января. 

комментарии
Ирина Селезнева
Новости партнеров
Эксклюзив

Крещение — не шоу: священники призвали заменить селфи у купели литургией в храме

Сегодня 16:56
54

Охрименко: Политическая истерия стоила Украине еще одного миллиарда

Сегодня 16:51
110

Сирия новости 17 января 2017 16.30: боевики оппозиции обстреливают Дамаск, ИГ теряет позиции на востоке Хомса

Сегодня 16:30
192

Украинский невроз по плану Калинки: Вассерман о польских корнях декоммунизации

Сегодня 16:29
185

Русский путь батьки Хмеля. Колонка Руслана Мармазова

Сегодня 16:11
181
Показать еще
Прямая трансляция

«Она дала мне надежду»: Доктора Лизу проводили в последний путь, вспоминая ее Путь Добра. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Постпред Сирии в ООН возглавит делегацию Дамаска на переговорах в Астане

17:01

Трагедия на Сямозере: в суд направлено первое уголовное дело о гибели детей

16:57

Россия и США завершают переговоры о полете на Венеру

16:57

Крещение — не шоу: священники призвали заменить селфи у купели литургией в храме

16:56

Путин о заказчиках «российского компромата» на Трампа: Хуже, чем проститутки

16:54

Охрименко: Политическая истерия стоила Украине еще одного миллиарда

16:51

Петербуржец, сбросивший беременную подругу с балкона, пойдет под суд

16:50

Путин и Додон договорились решить накопленные проблемы в энергетике

16:48

Путин рассказал о попытках администрации Обамы подорвать легитимность Трампа

16:45

Аваков призвал пограничников подготовиться к «деоккупации» Донбасса и Крыма в 2017 году

16:44

Путин рассказал о своем отношении к Трампу

16:44

В больнице и полиции не знают об изнасиловании москвича таксистом

16:44
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Трагедия на Сямозере: в суд направлено первое уголовное дело о гибели детей
Читать
Закрыть