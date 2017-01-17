Постпред Сирии в ООН возглавит делегацию Дамаска на переговорах в Астане

Дамаск, 17 января. Делегацию властей САР на межсирийских переговорах в казахской Астане возглавит постпред Сирии в ООН Башар аль-Джаафари, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

На переговорах по урегулированию сирийского конфликта в Астане делегацию официального Дамаска возглавит постпред Сирии в ООН Башар аль-Джаафари. По данным источника в Свободной сирийской армии, вооруженная сирийская оппозиция поедет в Казахстан на переговоры единым блоком. Напомним, что сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров назвал правильным приглашение в Астану делегации США и ООН. Сегодня также стала известна рабочая дата начала дипломатических переговоров — 23 января.