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Война в Сирии: «Единая Россия» представит в Госдуме фотофакты событий в САР
Политика

Война в Сирии: «Единая Россия» представит в Госдуме фотофакты событий в САР

Сегодня 17:07
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Война в Сирии: «Единая Россия» представит в Госдуме фотофакты событий в САР

Москва, 17 января. Фотовыставка «Война в Сирии глазами российских журналистов» проходит в Госдуме с 16 по 20 января.

Открытие выставки состоится в полдень 18 января. Фотоработы размещены на первом этаже в переходе между зданиями Госдумы. Организатором выставки является фракция «Единой России», сообщает «Парламентская газета».

Как сообщает Ura.ru, ранее Следственный комитет России посмертно наградил Доктора Лизу, которая погибла в катастрофе Ту-154, летевшего в Сирию, медалью «За чистоту помыслов и благородство дел». В ведомстве пообещали продолжить взаимодействие с фондом Доктора Лизы «Справедливая помощь» для спасения детей, женщин и стариков из зон вооруженных конфликтов.

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Катерина Михайлиди
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