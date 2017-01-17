Трагедия на Сямозере: в суд направлено первое уголовное дело о гибели детей

Москва, 17 января. Перед судом предстанет фельдшер, которая своевременно не сообщила телефонном звонке детей, тонувших на Сямозере в республике Карелия. По словам официального представителя Генеральной прокуратуры РФ Александра Куренного, обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фельдшера выездной бригады скорой медицинской помощи было утверждено прокурором Суоярвского района Карелии.

Согласно приведенным данным, подозреваемая Ирина Щербакова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».

18 июня 2016 года в ходе сплава на Сямозере погибли 14 детей. Несмотря на штормовое предупреждение инструкторы приняли решение отправиться с детьми в сплав. Спасательная операция началась только на следующий день из-за того, что руководство лагеря своевременно не обратилось к спасателям.

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