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Путин о заказчиках «российского компромата» на Трампа: Хуже, чем проститутки
Политика

Путин о заказчиках «российского компромата» на Трампа: Хуже, чем проститутки

Сегодня 16:54
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Путин о заказчиках «российского компромата» на Трампа: Хуже, чем проститутки

Москва, 17 января. Глава России Владимир Путин уверен, что заказчики доклада о якобы имеющемся компромате на избранного президента США Дональда Трампа «хуже, чем проститутки».

По словам российского лидера, проституция является безобразным социальным явлением, и многие девушки не могут обеспечить себе достойную жизнь другим способом, в чем частично виновны общество и государство. 

«А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода (о якобы имеющемся компромате на Трампа), которые сейчас распространяются против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе, — они хуже, чем проститутки», — подчеркнул президент, добавив, что у заказчиков этого доклада отсутствуют моральные ограничения.

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Ксения Тасманова
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