Глыба льда рухнула с крыши на беременную жительницу Екатеринбурга

Екатеринбург, 17 января. Беременная жительница Екатеринбурга пострадала из-за падения глыбы льда с крыши. Находившийся рядом с ней старший сын, которого женщина забрала из школы, избежал травм.

«По предварительным данным, беременная женщина с ребенком проходила мимо здания, когда лед упал на нее с крыши. Организована прокурорская проверка», — цитирует URA.Ru старшего помощника прокурора Свердловской области Марину Канатову.

Предварительно установлено, что инцидент произошел у дома на улице Шмидта. 31-летнюю пострадавшую на восьмом месяце беременности госпитализировали в больнцу, после чего отпустили домой. У нее диагностировали ушиб теменной области и рассечение кисти руки.