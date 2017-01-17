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Новости Новороссии: танки ВСУ целят в Донецк, пьяные разборки бойцов АТО в Донбассе, огонь на юге ДНР
Новороссия

Новости Новороссии: танки ВСУ целят в Донецк, пьяные разборки бойцов АТО в Донбассе, огонь на юге ДНР

Сегодня 17:35
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Новости Новороссии: танки ВСУ целят в Донецк, пьяные разборки бойцов АТО в Донбассе, огонь на юге ДНР

Новороссия, 17 января. Разведка ДНР зафиксировала танки и минометы ВСУ в окрестностях Донецка. Пьяный боец АТО расстрелял 15 своих сослуживцев. Украинская армия нанесла более 400 ударов по Горловке, Ясиноватой, Донецку и югу ДНР.

ДНР под ударами тяжелых минометов ВСУ

Эдуард Басурин, замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики, обнародовал данные о количестве обстрелов со стороны ВСУ за сутки: киевские силовики более 400 раз обстреляли территорию ДНР.

Украинские военнослужащие 427 раз нарушили режим прекращения огня. При этом в ходе обстрелов силовики использовали запрещенные условиями минских договоренностей крупнокалиберные минометы. За сутки ими было выпущено 143 мины калибрами 82 и 120 мм, также было сделано 278 выстрелов из различных видов гранатометов. Кроме того, подразделения ВСУ вели огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия.

Как сообщает заместитель командующего, киевские силовики провели обстрелы поселков в окрестностях Горловки и Донецка, а также Ясиноватой и населенных пунктов на ее окраинах. Под наиболее массированными ударами ВСУ оказались южные села Новоазовского и Тельмановского районов и территория донецкого аэропорта.

Под ударами ВСУ оказались южные села Новоазовского и Тельмановского районов и территория Донецкого аэропорта

Напомним, ранее источник в силовых ведомствах ДНР заявил о почти 180 крупнокалиберных минах, выпущенных украинскими силовиками накануне вечером и ночью по прифронтовым зонам республики.

Пьяный украинский солдат учинил расправу над сослуживцами

Как заявил в ходе сегодняшнего брифинга официальный представитель штаба Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко, в зоне АТО в Донбассе украинский военнослужащий 54-й бригады ВСУ открыл огонь по своим сослуживцам.

По информации разведки ЛНР, пьяный боец АТО расстрелял группу военнослужащих украинской армии. Семь человек погибли на месте, несколько получили тяжелые ранения и были экстренно госпитализированы. В связи с этим в часть 54-й бригады ВСУ, расположенную в окрестностях населенного пункта Артемовск, прибыла специальная комиссия для установления обстоятельств и причин случившегося.

Андрей Марочко также отметил общую тенденцию роста числа небоевых потери украинской армии. По его словам, данная тенденция связана с неспособностью командования ВСУ осуществлять контроль над подразделениями, а также с низким уровнем морально-психологического состояния украинских военнослужащих.

Напомним, ранее представитель оборонного ведомства заявил, что боец АТО того же подразделения, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, застрелил двоих сослуживцев из автоматического оружия.

Разведка ДНР обнаружила танки и минометы ВСУ под Донецком

Согласно информации заместителя командующего ДНР Эдуарда Басурина, недалеко от линии соприкосновения разведкой республики была зафиксирована новая партия техники и вооружений армии Украины.

Подразделения разведчиков ДНР вновь выявили факты нарушения украинской стороной  условий хранения военной техники, отметил замкомандующего. Так, по его данным, вблизи населенного пункта Марьинка, недалеко от Донецка, в километре от линии разграничения сторон, было отмечено расположение четырех минометов калибра 82 мм и трех танков украинской армии.

В селе Лебединское, в 6 км от линии фронта, было выявлено местонахождение двух танков и двух гаубиц ВСУ. Кроме того, добавил Эдуард Басурин, отмечено прибытие колонны грузовых автомобилей с вооружением и боеприпасами на опорный пункт 40-й артиллерийской бригады украинской армии.

Напомним, накануне замкомандующего сообщил, что разведка ДНР обнаружила под Волновахой размещение порядка 30 единиц РСЗО «Град» и «Ураган», трех артиллерийских установок «Гвоздика», а также вертолетов и танков ВСУ.

Бойцы АТО приторговывают казенным имуществом

Согласно информации представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, по фактам хищения и продажи военного имущества украинской армии бойцами АТО было возбуждено более 50 уголовных дел.

Кроме хищения и последующего сбыта горюче-смазочных материалов, вещевого имущества и продуктов питания, украинские солдаты занимаются реализацией крупнокалиберных снарядов, которые они разбирают и затем сдают в пункт приема цветных металлов. Кроме того, зафиксированы случаи сбыта пороховых зарядов.

В результате сотрудниками СБУ и МВД Украины было сформировано порядка 50 уголовных дел по фактам хищения имущества армии. Таким образом, как подчеркивает представитель оборонного ведомства республики, воровство в рядах ВСУ достигло колоссальных масштабов.

комментарии
Алексей Громов
#эдуард басурин #андрей марочко
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