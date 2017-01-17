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Додон рассказал Путину о желании аннулировать соглашение об ассоциации с ЕС
Политика

Додон рассказал Путину о желании аннулировать соглашение об ассоциации с ЕС

Сегодня 17:05
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Додон хочет аннулировать соглашение об ассоциации Молдавии с Евросоюзом

Москва, 17 января. Молдавская сторона может аннулировать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Об этом во вторник заявил новый президент Молдавии Игорь Додон, который встретился с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

По словам политика, он выступал против подписания данного документа.

«Мы потеряли российский рынок. Как это ни странно, наши объемы экспорта в Европейский союз тоже упали», — подчеркнул Додон.

Как сообщало агентство URA.RU, в конце декабря со здания администрации президента Молдавии был снят флаг ЕС.

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Василий Съедин
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